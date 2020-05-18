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Более 200 новых выставок появилось на портале "Музейная Москва онлайн"

10:47
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Представлено семь тысяч новых экспонатов

Столичные музеи представили более 200 новых выставок на портале "Музейная Москва онлайн". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. На портале собраны фотографии и цифровые копии предметов из коллекций уже 38 музеев и галерей.

"Только за последние полтора месяца добавилось больше 200 выставок и 7 тыс. новых экспонатов", — рассказала Сергунина.

Теперь пользователи могут увидеть экспозиции, посвященные Отечественной войне 1812 года, Великой Отечественной войне, новые онлайн-выставки музея-заповедника "Царицыно", а также работы известных советских и российских фотографов.

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