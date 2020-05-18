Более 200 новых выставок появилось на портале "Музейная Москва онлайн"

Представлено семь тысяч новых экспонатов

Столичные музеи представили более 200 новых выставок на портале "Музейная Москва онлайн". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. На портале собраны фотографии и цифровые копии предметов из коллекций уже 38 музеев и галерей.

"Только за последние полтора месяца добавилось больше 200 выставок и 7 тыс. новых экспонатов", — рассказала Сергунина.

Теперь пользователи могут увидеть экспозиции, посвященные Отечественной войне 1812 года, Великой Отечественной войне, новые онлайн-выставки музея-заповедника "Царицыно", а также работы известных советских и российских фотографов.

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