В Подмосковье возобновилась работа промышленных предприятий

Смягчение ограничений по коронавирусу происходит и в других регионах

Российские регионы постепенно смягчают ограничения по коронавирусу, передает "ТВ Центр". В Подмосковье после длительного перерыва вновь заработают более 2000 промышленных производств, стройки, объекты ЖКХ.

В Самарской области запустили работу на "Автовазе". Обязательным условием для возвращения в прежний режим работы остается строгое соблюдение санитарных норм. При этом во многих субъектах специалисты продолжают регулярно проводить дезинфекцию зданий и прилегающих территорий.

А Минобороны по поручению Владимира Путина перебросило свыше 200 военнослужащих и около ста единиц спецтехники в Красноярский край. В регионе силами ведомства будет развернут лагерь, в котором смогут разместить до тысячи пациентов с коронавирусом. Оказывать помощь им будут бригады военных медиков.

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