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В Киеве предложили переименовать Украину в Русь

11:14
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Государство следует отстроить заново

Украинский адвокат Андрей Федур поддержал идею "переоснования" страны и переименование ее в Русь.

"Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь", - написал Федур в своем Facebook.

Кроме того, он обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не выполняет свои обещания. Например, он так и не переместил офис администрации президента с Банковой улицы в Киеве.

Адвокат уверен, Зеленский "продолжит этот адский круг", если не сможет его разорвать. В стенах Верховной рады происходят "необъяснимые события", которые Федур называет "балом Сатаны". Поэтому "переоснование" государства просто необходимо.  

"Несчастье украинцев заключается в том, что у нас есть свой сатана и дворцы для бесконечного бала. Я много лет не мог себе ответить, почему так происходит у нас "под куполом" (здание Верховной рады –прим.ред.), и это мне напоминает", - написал правозащитник, намекая на бал Воланда из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

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