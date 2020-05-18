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Названа самая полезная закуска для сердца и сосудов

11:16
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Доктор из Гарварда рекомендует

Доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре заявила, что регулярное употребление грецких орехов благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе. К тому же эта закуска улучшает липидный профиль и оказывает противовоспалительный эффект.  
Эксперты составили список самых полезных орехов

"Грецкие орехи имеют немного иной состав, чем другие орехи, потому что они содержат большее количество альфа-линоленовой кислоты, которая является омега-3 жирной кислотой, подобной той, которая содержится в рыбе", - цитирует Ферре РИА Новости со ссылкой на La Vanguardia. 

По словам врача, грецкие орехи также богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Все это делает грецкие орехи самой полезной закуской для сердца. 

Некоторое время назад группа ученых во главе с Мартой Гуаш Ферре провела исследование. В нем приняли участие 200 тысяч американцев. Проанализировав состояние их здоровья, ученые выдвинули предположение о том, что употребление трех порций грецких орехов в неделю снижает риск смерти на 45%.

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