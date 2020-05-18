Меган Маркл столкнула принца Гарри в долговую яму

Возвращать деньги в казну герцог будет 11 лет

Меган Маркл и принц Гарри начали возвращать долг британской казне, платежи расписаны на 11 лет.

Герцоги Сассекские брали деньги из британской казны на ремонт Фрогмор-хауса, который получили в качестве подарка на свадьбу от королевы Елизаветы II. В особняке XIX века Гарри и Меган отремонтировали системы отопления, подачи газа и водоснабжения. Также был отреставрирован интерьер.

Все эти расходы обошлись британским налогоплательщикам в крупную сумму – в 2,4 миллиона фунтов стерлингов. После отказа от исполнения королевского долга, Гарри и Меган обязались полностью возместить эту сумму.

С прошлого месяца Гарри начал возвращать деньги в казну. Его ежемесячный платеж - 18 тысяч фунтов (более 1,6 миллиона рублей), это значит, что полное покрытие долга произойдет через 11 лет, пишет "Экспресс-газета".

Стоит отметить, что именно из-за Меган Гарри решил переехать в США – в его родной стране СМИ не давали паре спокойно строить свое семейное счастье.

Сейчас Гарри и Меган переживают не лучшие времена, им пришлось обратиться к семейному психологу. Переезд и расставание с родными дались паре нелегко. Гарри тяжело принять американские нравы и подстроиться под новый ритм жизни. На одном из сеансов принц сказал, что пожертвовал всем ради Меган, чтобы она почувствовала себя счастливой.

Герцогиня Сассекская восприняла слова благоверного в штыки и заявила, что он пытается переложить ответственность за свое решение на ее плечи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"