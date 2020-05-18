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Меган Маркл столкнула принца Гарри в долговую яму

12:00
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Возвращать деньги в казну герцог будет 11 лет

Меган Маркл и принц Гарри начали возвращать долг британской казне, платежи расписаны на 11 лет.
Стало известно, почему принц Гарри женился на Меган Маркл

Герцоги Сассекские брали деньги из британской казны на ремонт Фрогмор-хауса, который получили в качестве подарка на свадьбу от королевы Елизаветы II. В особняке XIX века Гарри и Меган отремонтировали системы отопления, подачи газа и водоснабжения. Также был отреставрирован интерьер.

Все эти расходы обошлись британским налогоплательщикам в крупную сумму – в 2,4 миллиона фунтов стерлингов.  После отказа от исполнения королевского долга, Гарри и Меган обязались полностью возместить эту сумму.

С прошлого месяца Гарри начал возвращать деньги в казну. Его ежемесячный платеж - 18 тысяч фунтов (более 1,6 миллиона рублей), это значит, что полное покрытие долга произойдет через 11 лет, пишет "Экспресс-газета".

Стоит отметить, что именно из-за Меган Гарри решил переехать в США – в его родной стране СМИ не давали паре спокойно строить свое семейное счастье.

Сейчас Гарри и Меган переживают не лучшие времена, им пришлось обратиться к семейному психологу. Переезд и расставание с родными дались паре нелегко. Гарри тяжело принять американские нравы и подстроиться под новый ритм жизни. На одном из сеансов принц сказал, что пожертвовал всем ради Меган, чтобы она почувствовала себя счастливой.

Герцогиня Сассекская восприняла слова благоверного в штыки и заявила, что он пытается переложить ответственность за свое решение на ее плечи.

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