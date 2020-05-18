Бег, рыбалка и ранние подъемы: как живет подруга Сергея Жигунова

Девушку журналисты окрестили копией Анастасии Заворотнюк

СМИ продолжают обсуждать возможный роман Сергея Жигунова. По слухам, сейчас актер встречается с журналисткой Викторией Ворожбит, которую журналисты уже окрестили копией Анастасии Заворотнюк. С последней у Жигунова тоже был роман больше 10 лет.

Выводы о романе Жигунова и Ворожбит пресса и поклонники сделали, внимательно изучив социальные сети. Оба публикуют фотографии с одной геолокацией – село Абрамцево в Подмосковье, с похожими интерьерами и видами участка. И даже красивый, пушистый кот в инстаграмах обоих – один и тот же. Но ни Жигунов, ни Ворожбит роман не подтверждают. Но и не опровергают, что только подогревает интерес общественности.

Ворожбит даже полюбила рыбалку. Хотя полюбила – громко сказано. В одном из последних постов журналистка призналась, что рыбалка в пять утра – сомнительное удовольствие. Но и плюсы в этом тоже есть.

"В девять ты уже пропитан свежим воздухом от кроссовок до кончика капюшона, обласкан утренним солнцем и совершенно свободен", - написала Ворожбит в инстаграме, добавив, что после такого приключения можно и поспать.

При этом подписчики обратили внимание, что даже на рыбалку девушка выбралась, что называется, при параде. "Как в ресторан", - написал один из них, комментируя макияж Ворожбит. Она вообще старается следить за собой. Занимается бегом, причем делает это в вечерние часы, когда не так много людей. А ранее Ворожбит рассказала в инстаграме, что старается не толстеть на карантине.

"Про похудение не заикаюсь уже", - написала она.

Не остается без внимания и кот по имени Самсон, которого хозяева от большой любви переименовали в Пыню. По словам Ворожбит, он только и ждет, когда самоизоляция закончится, потому что устал от внимания – каждый считает своим долгом "изгладить его вдоль и поперек". Не дают коту покоя даже ночью.

"Если кот долго не откликается на протяжное "Пыыыня, дааааамой!", а не откликается он никогда, мы берём тепловизор и идём в ночь. Как правило, животная эта сидит где-то в самом дальнем углу под деревом и делает вид, что ловит мышей. В тепловизор вычисляется на раз, дальше дело техники - остаётся изловить и вернуть охотника в тёплый дом хотя бы на ночь", - пишет Ворожбит.

Но может Пыня и характер показать. Неделю назад кот обиделся на всех и уединился. Видимо, из-за того, что хозяева не оценили его добычу. Как рассказала журналистка, во время утреннего осмотра лужайки она обнаружила там пух и перья.

Жигунов о своих буднях в Подмосковье особо не рассказывает, но фотографии кота Пыни тоже публикует.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"