Заразившийся коронавирусом Песков рассказал о своем самочувствии

Речь о выписке пока не идет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у которого на прошлой неделе выявили коронавиурс, рассказал о своем состоянии.

На данный момент спикер Кремля находится в больнице и продолжает лечение, речь о выписке пока не идет.

"Пока лечусь", - сообщил Песков агентству ТАСС и поблагодарил за заботу о его здоровье.

О госпитализации пресс-секретаря президента с положительным результатом теста на коронавирус стало известно 12 мая. Также до сих пор болеют премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и несколько депутатов Госдумы.

Побороли коронавирус министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. Они уже вернулись к работе.

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