Заразившийся коронавирусом Песков рассказал о своем самочувствии

Речь о выписке пока не идет
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у которого на прошлой неделе выявили коронавиурс, рассказал о своем состоянии.
На данный момент спикер Кремля находится в больнице и продолжает лечение, речь о выписке пока не идет.
"Пока лечусь", - сообщил Песков агентству ТАСС и поблагодарил за заботу о его здоровье.
О госпитализации пресс-секретаря президента с положительным результатом теста на коронавирус стало известно 12 мая. Также до сих пор болеют премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и несколько депутатов Госдумы.
Побороли коронавирус министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. Они уже вернулись к работе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"