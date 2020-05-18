ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самбурская подала в суд на Дробыша

12:49
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Их сотрудничеству конец

Актриса и певица Настасья Самбурская через суд потребовала расторгнуть договор с "Национальной музыкальной корпорацией" Виктора Дробыша. 33-летняя знаменитость намерена заполучить права на все свои песни. 
"Мошенничество бестолковое": Дробыш ответил на обвинения в краже песни

Звезда сериала "Универ" сотрудничала с Дробышом в течение четырех лет. Результаты совместной работы ее не устроили. Как пишет Telegram-канал Mash, Самбурская решила, что продюсер плохо выполняет взятые на себя обязательства: "Неправильный репертуар, не такая раскрутка, да и заработки – тоже не те".

Как напоминает "Газета.ru", еще на прошлой неделе Самбурская и Дробыш находились по одну сторону баррикад. Поэтесса Анастасия Рыбачук подала на них в суд, обвинив продюсера в том, что он украл у нее стихотворение "Мечта" для песни "Старая", которую исполнила Самбурская. В ответ Дробыш назвал Рыбачук мошенницей. По его словам, он ничего не воровал, а песня оформлена на поэтессу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Настасья Самбурская
Актриса Настасья Самбурская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.