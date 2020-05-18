Самбурская подала в суд на Дробыша

Их сотрудничеству конец

Актриса и певица Настасья Самбурская через суд потребовала расторгнуть договор с "Национальной музыкальной корпорацией" Виктора Дробыша. 33-летняя знаменитость намерена заполучить права на все свои песни.

Звезда сериала "Универ" сотрудничала с Дробышом в течение четырех лет. Результаты совместной работы ее не устроили. Как пишет Telegram-канал Mash, Самбурская решила, что продюсер плохо выполняет взятые на себя обязательства: "Неправильный репертуар, не такая раскрутка, да и заработки – тоже не те".

Как напоминает "Газета.ru", еще на прошлой неделе Самбурская и Дробыш находились по одну сторону баррикад. Поэтесса Анастасия Рыбачук подала на них в суд, обвинив продюсера в том, что он украл у нее стихотворение "Мечта" для песни "Старая", которую исполнила Самбурская. В ответ Дробыш назвал Рыбачук мошенницей. По его словам, он ничего не воровал, а песня оформлена на поэтессу.

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