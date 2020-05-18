Работу Зеленского на посту президента оценили на "тройку"

Главе государства доверяют 57% граждан

Жители Украины оценили работу Владимира Зеленского по итогам его первого года на посту президента.

Как свидетельствуют данные опроса соцгруппы "Рейтинг", только треть из опрошенных назвали его деятельность "хорошей" или "отличной". Больше всего людей, которых опросили с 12 по 13 мая, выбрали вариант ответа "удовлетворительно" – почти 40%. Еще около трети считают, что Зеленский на посту президента работает "ужасно" или "неудовлетворительно".

Народ счел успехами Зеленского освобождение пленных и заложников, а также борьбу с коронавирусом. Хуже всего опрошенные оценили уменьшение влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией.

"Интерфакс" со ссылкой на опрос пишет, что более половины граждан Украины (57%) доверяют Зеленскому. И это лучший показатель среди других политиков.

Ранее в Верховной Раде назвали работу Зеленского "вредительством" по отношению к интересам страны.

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