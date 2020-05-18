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Работу Зеленского на посту президента оценили на "тройку"

12:47
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Главе государства доверяют 57% граждан

Жители Украины оценили работу Владимира Зеленского по итогам его первого года на посту президента.

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Как свидетельствуют данные опроса соцгруппы "Рейтинг", только треть из опрошенных назвали его деятельность "хорошей" или "отличной". Больше всего людей, которых опросили с 12 по 13 мая, выбрали вариант ответа "удовлетворительно" – почти 40%. Еще около трети считают, что Зеленский на посту президента работает "ужасно" или "неудовлетворительно".

Народ счел успехами Зеленского освобождение пленных и заложников, а также борьбу с коронавирусом. Хуже всего опрошенные оценили уменьшение влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией.

"Интерфакс" со ссылкой на опрос пишет, что более половины граждан Украины (57%) доверяют Зеленскому. И это лучший показатель среди других политиков.

Ранее в Верховной Раде назвали работу Зеленского "вредительством" по отношению к интересам страны.

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