В Роспотребнадзоре рассказали об этапах снятия ограничений

Кинотеатры откроются в самую последнюю очередь

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы транспорта и других отраслей после снятия режима ограничений.

Так, ведомство рекомендовало после открытия авиаперевозок продавать билеты не более чем на 50% мест, при этом пассажиров нельзя будет сажать рядом друг с другом, заявили в Роспотребнадзоре. то есть только в шахматном порядке и через одного.

На всех видах транспорта будет осуществляться контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками и перчатками, за соблюдением социальной дистанцией и за дезинфекцией оборудования.

Кроме того, Роспотребнадзор совместно с Министерством просвещения подготовили рекомендации по проведению экзаменов в России в условиях коронавируса, в том числе ЕГЭ, передает РИА Новости.

Россия постепенно начала выходить из ограничений, введенных из-за коронавируса. Чтобы не допустить роста числа заболевших, выход будет осуществляться в три этапа. Ослабление ограничений в Москве будет зависеть от итогов майских праздников.

"Мы сейчас будем видеть результаты майских праздников. И от того, какими они будут, мы сможем ответить на вопрос: "Когда?" В сегодняшней ситуации вопрос "когда" - это вопрос больше надежды, чем реального осознания картины", - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На первом этапе будут возможны занятия спортом, парные прогулки. На втором этапе откроются сфера услуг и торговля. Прогулки в том виде, в котором мы привыкли их осуществлять, будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений. Кинотеатры и прочие подобные заведения заработают в самую последнюю очередь.

На всех трех этапах сохранится обязательное ношение масок и "бережное отношение к людям старшего возраста из группы риска", добавила Попова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"