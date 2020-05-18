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Мишустин назвал число готовых к смягчению карантина регионов

12:58
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Рост заболеваемости коронавирусом удалось остановить

К ослаблению введенных из-за угрозы распространения коронавируса ограничений на данный момент готовы 27 российских регионов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Однако требования к соблюдению социальной дистанции и ношению масок остаются.

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По его словам, введенные ограничения для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями  пока сохраняются. Они будут сняты, как только это станет возможным. 

"Для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме. Это наши родители, дедушки, бабушки, которые и в обычное время тоже нуждаются в особой заботе, а сейчас тем более", - сказал премьер.

В целом, по словам Мишустина, ситуация с коронавирусом сейчас развивается позитивно.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам, динамика позитивная", - сказал глава кабмина, отметив, что выздоравливают все больше людей.

Во многом это удалось сделать благодаря строгому режиму самоизоляции. Это позволило выиграть время и не допустить взрывного роста числа заболевших. В то же время регионы должны не допустить нового витка распространения коронавируса из-за смягчения ограничительных мер, подчеркнул глава правительства.

18 мая впервые за две недели в России было выявлено меньше девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели уже 70209 заболевших. 2722 человека с коронавирусом скончались.

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