В Сеть слили архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Снимок сделали в Майами

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.

На фан-странице Аллегровой появился снимок, на котором звезда стоит с друзьями на балконе в Майами. Когда было сделано фото, не уточняется. Кадр оказался в Сети благодаря певцу Александру Богдановичу, другу Аллегровой.

Пожалуй, не все интернет-пользователи смогли сразу узнать "Шальную императрицу". Она позирует в черной майке, без косметики, с короткими вьющимися волосами. "Спортсменка и красавица!" - написал один из поклонников звезды.

По данным СМИ, раньше у Аллегровой имелась квартира в Майами, но несколько лет назад она от нее избавилась.

В марте 68-летняя Ирина Аллегрова появилась на вечеринке вместе со своим 24-летним внуком Александром. Народная артистка России, одетая в черное платье с полупрозрачным верхом, станцевала с внуком на радость гостям.

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