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Голикова назвала оптимистичными свежие данные по коронавирусу

13:20
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Темп прироста новых случаев заболевания снизился на 23,4%

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала оптимистичными данные по распространению коронавируса за сутки.

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По ее словам, темп прироста случаев заражения коронавирусом в России за неделю снизился на 23,4%. В Москве и Подмосковье - на 42,6%. При этом за пределами Московского региона показатели выросли на 8,1%.

По словам Голиковой, коэффициент распространения коронавируса в среднем в России на сегодня составляет 0,9%. В 43 регионах он выше единицы, передает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера.

Ранее в понедельник оперативный штаб опубликовал свежие данные по распространению вируса в России. Впервые с начала мая число выявленных случаев по стране составило менее 9 тысяч - 8 тысяч 926. Позитивная динамика сохраняется третий день подряд.

Всего в стране 290 тысяч 678 подтвержденных диагнозов COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончался 91 человек.

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