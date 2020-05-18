Собянин осмотрел новую детскую поликлинику на северо-востоке Москвы

Она будет оснащена современным медицинским оборудованием

На северо-востоке Москвы в районе Марфино возведено новое здание детской поликлиники. Итоги работ в понедельник осмотрел Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Пятиэтажный корпус, площадью почти 8,5 тысячи квадратных метров, построен по индивидуальному проекту. Там смогут принимать свыше 300 пациентов за смену. Это почти на 75% больше прежней мощности. Поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием. А трудиться там будут около ста специалистов. В структуре также предусмотрен дневной стационар.

"В Марфино была поликлиника 50-летней давности, построенная в жилом доме, по сути дела без оборудования, без хороших условий, без нормальных условий работы. Марфино получает первоклассную детскую поликлинику, оснащенную всем необходимым оборудованием", - заявил Собянин.

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