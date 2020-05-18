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В Твери произошло "неочевидное" убийство (видео)

14:01
  • понедельник
  • 18 мая 2020

18-летний парень без причины лишил жизни незнакомого человека

Следователи Тверской области расследуют уголовное дело об убийстве, совершенном в условиях неочевидности - молодой человек без причины убил случайного прохожего.

Трагедия произошла недалеко от деревни Мерлино Кимрского района Тверской области. 27 апреля на месте преступления обнаружили тело 48-летнего летнего мужчины. Раны на его теле указывали на насильственную смерть.

На первом этапе расследования у следователей было очень мало данных – только осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Однако благодаря грамотным оперативно-розыскным мероприятиям, правоохранителям удалось выйти на след убийцы.

Им оказался 18-летний житель города Кимры. Следователи установили, что злоумышленник без какой-либо причины сначала выстрелил в незнакомого мужчину из пистолета, а затем несколько раз ударил его ножом в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

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