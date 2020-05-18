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Путин рассказал о непростой ситуации с коронавирусом в Дагестане

14:31
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Система здравоохранения работает напряженно, сообщил президент

Несмотря на относительную стабилизацию ситуации с коронавирусом в России, опасность всё еще сохраняется. Непросто складывается ситуация в Дагестане. Об этом заявил Владимир Путин в ходе видео-встречи с руководством и общественностью республики.
Путин обратился к мусульманам России

Президент подчеркнул - система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой, несмотря на самоотверженные усилия врачей, увеличивается число смертей среди заболевших. Наблюдается нехватка тест-систем - этот вопрос глава государства призвал решить максимально быстро. При этом он отметил, что государство готово оказать помощь Дагестану по разным направлениям, передает "ТВ Центр".

"Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда удается получить в полном объеме. Основными причинами тяжелых осложнений являются позднее обращение за помощью и самолечение на дому. Надо дополнительно проанализировать, как выполняются рекомендации санитарных врачей по самоизоляции, по ограничению массовых мероприятий. Прошу сегодня подробно доложить, по каким направлениям нужна федеральная помощь Дагестану. Поручения руководителям ведомств, которые у нас на связи, дам незамедлительно. Всю поддержку республика обязательно получит", - заверил Путин.

Во время совещания президент также обратился к мусульманам России и призвал их отметить Ураза-байрам дома.

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