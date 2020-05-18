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"Зажигалочки": танцующая с дочками Порошина попала на видео

14:12
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Она танцует и дома, и на шоу

46-летняя актриса Мария Порошина опубликовала в Instagram видео, где она танцует с дочками Аграфеной и Глафирой. 
Мария Порошина вернулась к своему весу 30-летней давности

Порошина участвует в съемках проекта "Танцы со звездами". Судя по всему, новые выпуски шоу она смотрит со всей семьей. Дети в восторге от танцев. "После эфира", - написала актриса, выложив видео с зажигательными плясками у себя дома. 

Мария Порошина "зажигает" в желтом свитере и просторных штанах песочного цвета. Она совершает забавные телодвижения, демонстрируя пластичность и гибкость. Ее дочери, танцуя то вместе, то порознь, стараются не отставать от матери. 

"Колбасит по-детски!" - прокомментировал запись актер Гоша Куценко, который состоял в незарегистрированном браке с Порошиной. 

Многие интернет-пользователи написали, что они голосуют за Порошину и ее партнера на танцевальном шоу. Их пару хотят видеть на пьедестале победы. 

- Боже, какая вы чудесная женщина! Не перестаю Вами восхищаться!

- Ничего себе! Как классно зажигаете! 

- Умница! Красавица! Оптимистка с большой буквы! 

- Какие вы классные. Зажигалочки. 

- Высший класс! Дочки, держитесь! Мама вас перетанцует. 

Напомним, Мария Порошина родила дочку от Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. Со вторым мужем она рассталась в сентябре 2018 года, после чего произвела на свет сына. Имя его отца она держит в секрете. 

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