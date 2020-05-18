Умер заслуженный артист Адоль Хамзин

Ему было 86 лет

Заслуженный артист РСФСР Адоль Хамзин скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщили в Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

"В это трудно поверить, ведь еще недавно он вёл в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой занятия по дуэтному танцу. Проходя по коридорам Академии, можно было услышать его громоподобный голос, перекрывавший звуки фортепиано. "Поддержку", как называют в Школе дуэтный танец, он вёл почти шесть десятилетий", - говорится в сообщении на сайте академии.

Как пишет "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу академии балета, после окончания Ленинградского хореографического училища по классу А.И. Пушкина в 1953 году Хамзин был принят в Малый оперный театр, где прослужил 22 года.

"Ведущий солист театра, Адоль Хамзин перетанцевал несметное количество центральных партий в балетах Фенстера, Боярского, Гусева, Анисимовой, Бельского, Якобсона, Варковицкова, Лопухова", - отмечают его коллеги.

Работа Хамзина отмечена званиями дипломанта Международного фестиваля молодежи и студентов в Бухаресте (1956), лауреата (Первая премия) всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957), званием заслуженного артиста РСФСР (1966).

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