Один на миллиарды родов: во Франции родились шестерняшки

Шанс появления шестерни в мире равен 1 к 4,7 миллиарда

Во Франции женщина родила одновременно шестерых детей.

Пять девочек и один мальчик, весом от 630 до 730 грамм, появились на свет при помощи кесарева сечения за несколько минут (9:04 до 9:08) на 25-ой неделе беременности. Роды принимала команда из 30 профессионалов. Как сообщает радиостанция RTL, чтобы забеременеть женщина подверглась стимуляции яичников.

Сейчас все новорожденные находятся в неонатальной реанимации. Там они проведут несколько месяцев до тех пор, пока не наберут здоровый вес. В семье уже есть двое старших детей, пишет издание argumenti.ru.

Как сообщает РИА Новости, рождение шестерни - редкое явление, которое происходит в мире в среднем один раз за 4,7 миллиарда родов. Во Франции подобный случай произошел в парижской клинике в 1989 году.

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