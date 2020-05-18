ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Один на миллиарды родов: во Франции родились шестерняшки

14:33
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Шанс появления шестерни в мире равен 1 к 4,7 миллиарда

Во Франции женщина родила одновременно шестерых детей.

Пять девочек и один мальчик, весом от 630 до 730 грамм, появились на свет при помощи кесарева сечения  за несколько минут (9:04 до 9:08) на 25-ой неделе беременности. Роды принимала команда из 30 профессионалов.  Как сообщает радиостанция RTL, чтобы забеременеть женщина подверглась стимуляции яичников.

Сейчас все новорожденные находятся в неонатальной реанимации. Там они проведут несколько месяцев до тех пор, пока не наберут здоровый вес. В семье уже есть двое старших детей, пишет издание argumenti.ru.

Как сообщает РИА Новости, рождение шестерни - редкое явление, которое происходит в мире в среднем один раз за 4,7 миллиарда родов. Во Франции подобный случай произошел в парижской клинике в 1989 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Роддом
Роддом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.