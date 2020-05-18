Путин обратился к мусульманам России

Президент попросил отметить праздник Ураза-байрам дома

Владимир Путин, комментируя ситуацию с коронавирусом в Дагестане, обратился к мусульманам России с призывом отметить праздник Ураза-Байрам дома. По его словам, несмотря на относительную стабилизацию ситуации с распространением коронавируса, опасность сохраняется по всей стране.

Священный месяц Рамадан начался 24 апреля. Завершится он 23 мая важным для мусульман праздником Ураза-байрам. В этот день последователи ислама совершают праздничную ритуальную молитву, а после собираются с родственниками и друзья за столом, принимают гостей и совершают ответные визиты.

"Я знаю, как в Дагестане относятся к этому празднику, как берегут обычаи, знаю и то, что священнослужители призывают последователей ислама в нынешнее время отметить праздник дома. Отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе, с друзьями большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное слово будет услышано", - сказал Путин. Видео заявления президента публикует ТВЦ.RU.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"