Сбежавшую из больницы Татьяну Васильеву могут оштрафовать на 5 тысяч

Звезда объяснила свое поведение

73-летняя актриса Татьяна Васильева, которая в начале мая попала в больницу с высокой температурой и кашлем, рассказала о скором выходе из самоизоляции.

"Температуры нет, не кашляю, осталось сделать только КТ, но тоже неизвестно, когда, где и что. Думаю, мне осталось еще три дня жить взаперти - и все, все карантины мои закончились", - сообщила Васильева НТВ.

Когда актриса слегла в больницу, у нее взяли анализ на коронавирус. Татьяна Васильева не дождалась результатов и сбежала домой. По данным телеканала, теперь ей грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Васильева надеется, что ей удастся избежать штрафа, ведь клинику актриса покинула под благовидным, по ее мнению, предлогом: она боялась подцепить COVID-19.

Знаменитость мечтает вернуться к нормальной жизни - работать, общаться, путешествовать. "За это время можно было бы сделать спектакль какой-то, срепетировать его. Но нет возможности даже репетировать, потому что никто нас никуда не пустит. Все двери закрыты", - рассказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

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