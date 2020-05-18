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Таксист насмерть сбил мать на глазах детей (видео)

15:37
  • понедельник
  • 18 мая 2020

От страшной картины малышей увели прохожие

В Санкт-Петербурге таксист на KIA Rio насмерть сбил женщину-пешехода, стоящую с малолетними детьми на тротуаре.

ЧП произошло утром 18 мая на Суворовском проспекте. Водитель такси, мчавшийся на скорости около 100 километров в час, столкнулся с автобусом №181 и легковушкой Skoda Rapid. Затем KIA Rio вылетел на встречную полосу и наехал на пешеходную часть дороги.

45-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. С ней были мальчики четырех и шести лет.

Что стало с детьми, точно неизвестно. "Фонтанка" пишет, что малыши не пострадали. О них позаботились прохожие. Они отвели малышей в сторону, где их после забрал папа. Телеканал "78" утверждает, что детей в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Из-за ДТП движение транспорта на участке дороги затруднено. По предварительным данным, виновником ДТП стал 25-летний приезжий из Ростовской области.

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