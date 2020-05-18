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Таксист спас жителя Ярославля от медведя

15:28
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Водителя такси сейчас ищет пострадавший мужчина

В Дзержинском районе Ярославля медведь напал на мужчину. Животное вышло из леса. Информацию об инциденте подтвердили местные власти. "Отбиться" от дикого животного местному жителю помог таксист.

По данным медиков, после происшествия мужчина был экстренно госпитализирован в больницу. Ему зашили раны, они оказались нетяжелыми. Сейчас пострадавший находится дома.

Между тем в соцсетях 18 мая появилась анонимная публикация, автор которой заявил, что намерен поблагодарить таксиста за спасение своей жизни, передает РИА Новости.

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