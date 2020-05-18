ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинцам предложили самим решить, как снимать карантин по коронавирусу

15:29
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Власти ждут предложений от граждан в течение суток

Рекомендации по второму и третьему этапам выхода из карантина на Украине вынесены на общественное обсуждение. Минздрав ожидает замечания и предложения граждан к завтрашнему вечеру.
Украина занесла в черный список Эрмитаж и Пушкинский музей

"Обеспечить сбор и обобщение замечаний и предложений сроком до 18.00 19 мая 2020 года", - говорится в распоряжении, подписанном главным санитарным врачом, заместителем министра Виктором Ляшко.

Украинцам предстоит внести предложения о том, как снимать введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения. Это касается, в частности, способов проведения вступительных экзаменов, работы детских садов и отелей, перевозки пассажиров.

Общенациональный карантин из-за вспышки коронавируса был введен на Украине 12 марта, позже его продлили до 22 мая. Однако уже с 11 мая власти начали ослаблять ограничительные меры – в Незалежной открылись магазины, летние площадки ресторанов и кафе, разрешены прогулки в парках. Работа общественного транспорта все еще ограничена, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жители Украины во время карантина
Жители Украины во время карантина
Жители Украины во время карантина
Жители Украины во время карантина
Жители Украины во время карантина
Жители Украины во время карантина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.