Украинцам предложили самим решить, как снимать карантин по коронавирусу

Власти ждут предложений от граждан в течение суток

Рекомендации по второму и третьему этапам выхода из карантина на Украине вынесены на общественное обсуждение. Минздрав ожидает замечания и предложения граждан к завтрашнему вечеру.

"Обеспечить сбор и обобщение замечаний и предложений сроком до 18.00 19 мая 2020 года", - говорится в распоряжении, подписанном главным санитарным врачом, заместителем министра Виктором Ляшко.

Украинцам предстоит внести предложения о том, как снимать введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения. Это касается, в частности, способов проведения вступительных экзаменов, работы детских садов и отелей, перевозки пассажиров.

Общенациональный карантин из-за вспышки коронавируса был введен на Украине 12 марта, позже его продлили до 22 мая. Однако уже с 11 мая власти начали ослаблять ограничительные меры – в Незалежной открылись магазины, летние площадки ресторанов и кафе, разрешены прогулки в парках. Работа общественного транспорта все еще ограничена, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"