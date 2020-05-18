Стало известно об уходе Гагариной от мужа после шести лет брака

Звездные супруги пока не оформили развод

33-летняя певица Полина Гагарина и 42-летний фотограф Дмитрий Искхаков, по данным СМИ, уже несколько месяцев не живут вместе.

В окружении пары рассказали, что Гагарина и Искхаков решили развестись после шести лет совместной жизни. Бракоразводный процесс они пока не начали.

В разговоре с Super Искхаков не стал опровергать информацию о расставании. При этом фотограф подчеркнул, что официального разводе у них пока не произошло.

Как пишет портал, крушение брака отразилось на бизнесе Гагариной и Искхакова. Фотограф занимал пост гендиректора компании ООО "Полина Гагарина", через которую певица осуществляет свою деятельность. Три недели назад его пост занял другой человек.

Полина Гагарина и Искхаков начали встречаться в 2013 году. Через год они поженились. В 2017 году у пары родилась дочь. Искхаков принял сына певицы от предыдущих отношений.

Гагарина и Искхаков считались одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Ранее появлялись слухи об изменах со стороны фотографа, но тот опровергал эту информацию.

Отметим, что 1 мая супруги опубликовали фото и видео, сделанные во время отдыха с детьми. Они играли в баскетбол во дворе своего дома. Если слухи о расставании и верны, то Гагарина и Искхаков, видимо, решили сохранить теплые отношения.

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