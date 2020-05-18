Названа причина смерти актера Мишеля Пикколи

Артист скончался неделю назад на 95-м году жизни

Во Франции скончался известный актер Мишель Пикколи. Артисту театра и кино было 94 года.

Пикколи умер 12 мая в окружении своей семьи – жены и детей. Причиной смерти стал инсульт, передает ТАСС со ссылкой на французское агентство AFP.

Пикколи за свою карьеру сыграл более чем в 200 художественных картинах. Актер неоднократно был удостоен главной французской кинопремии "Сезар". Слава к нему пришла после фильма "Презрение" Жан-Люка Годара.

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