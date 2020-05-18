Названа дата открытия Турции для россиян

Это произойдет уже совсем скоро

В Ассоциации туроператоров России рассказали, когда Турция станет доступна для иностранных туристов, среди которых и граждане нашей страны. Турецкие границы откроются уже 20 мая.

Первым делом в стране заработает оздоровительный отдых. Как сообщает РИА Новости, будут доступны такие направления как кардиология, нейрохирургия, онкология, ортопедия, а также ряд других.

Пока въехать в Турцию можно только через воздушные гавани Анкары и Стамбула. При этом необходимо показать справку об отсутствии коронавирусной инфекции, либо пройти платный тест.

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