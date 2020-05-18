Китайский производитель смартфонов создал супер-маску от коронавируса

В ней встроена лампа для обеззараживания

Маску, полностью защищающую от коронавируса, создала китайская компания Xiaomi. Разработчики утверждают, что по уровню защиты она не уступает средствам повышенной надежности, к примеру, маске N95 – но при этом значительно удобнее.

В отличие от дешевых аналогов, которые наводнили рынок, Aeri изготовлена из пластика и фильтрующих элементов. Материал прозрачный и не закрывает лицо. С точки зрения разработчиков, это важно, так как владелец сможет пользоваться смартфоном с функцией разблокировки по лицу.

Обеззараживается маска при подключении аксессуара к к источнику питания через USB. В Aeri встроена ультрафиолетовая лампа, которая за 10 минут уничтожает все вирусы и бактерии. Правда, только на внутренней поверхности - снаружи маску надо дезинфицировать самостоятельно.

Конструкция у Aeri модульная, защитный фильтр рассчитан на срок до полутора месяцев, по истечению ресурса его нужно будет заменить. Есть возможность установки вентилятора. Стоимость новинки пока не сообщается, аксессуар планируют выпустить месяцев через 6, сообщает TechCrunch.

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