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Мишустин потребовал устранить замечания Путина по выплатам медикам за день

16:09
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Медики столкнулись с трудностями при получении выплат

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал работу чиновников по выплатам медикам за работу с больными коронавирусом.

Он назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа отработанных смен, а не от самого факта их работы с COVID-19. Все выплаты должны производиться в полном объеме вне зависимости от количества отработанных часов, передает РИА Новости.

"По моему поручению с сегодняшнего дня медики смогут напрямую сообщить о том, с какими проблемами столкнулись. Прошу всех, кого это касается, на каждый звонок, на любое письмо реагировать немедленно", - сказал он.

Получить консультацию или оставить сообщение можно через портал госуслуг и по единому номеру горячей линии.

Глава кабмина потребовал от правительства разобраться с выплатами медикам и со всеми остальными замечаниями до завтрашнего совещания с российским лидером Владимиром Путиным.

"Коллеги, все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня <…> И прошу профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам президенту", - подчеркнул Мишустин.

Как ожидается, Путин проведет совещание о выплатах медикам 19 мая.

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