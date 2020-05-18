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Самоизолированные россияне резко прибавили в весе

16:38
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Лишние килограммы набрал каждый четвертый опрошенный

Около четверти россиян, перешедших из-за самоизоляции на дистанционный режим работы, набрали лишние килограммы. Прибавили в весе и оставшиеся без работы граждане, свидетельствуют данные соцопроса.
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Располневших среди работающих на "удаленке" респондентов оказалось 24%. Похудели, работая на дому, лишь 12% опрошенных. А вот более половины перешедших на домашний режим работы граждан не заметили каких-либо изменений в комплекции, сообщает Исследовательскийо центр портала Superjob.ru.

Согласно опросу, за время самоизоляции прибавил в весе каждый пятый российский безработный – таких набралось 20%. Похудели 14% незанятых сограждан, 48% неработающих респондентов сохранили свой прежний вес.

Больше всего на прибавку в весе жалуются женщины. В то же время, и похудевших за время самоизоляции представительниц прекрасного пола немало – 10% участниц опроса.

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