Собянин поручил ускорить открытие новой детской поликлиники в Марфине

Мэр рассказал о строительстве поликлиник в период пандемии

Мэр Москвы поручил ускорить открытие новой детской поликлиники на северо-востоке Москвы. Пятиэтажный корпус, площадью почти 8 с половиной тысяч квадратных метров возвели по индивидуальному проекту. Трудиться там будут около ста специалистов, принимать смогут свыше 300 пациентов за смену. Здание, которое сейчас оснащают современным медицинским оборудованием, в понедельник осмотрел Сергей Собянин.

Это современное пятиэтажное здание построили с нуля по индивидуальному проекту. Поликлиника, которая отвечает всем современным требованиям. Тем более, ее пациенты - те, кому требуется особое внимание - дети. В смену поликлиника будет принимать более 300 юных москвичей. Здесь будет работать электронная запись. А истории болезни с результатами всех обследований храниться в единой медицинской системе, передает "ТВ Центр".

"Здесь очень хорошее оборудование. Здесь прекрасный аппарат ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, рентгенооборудование, флюорограф, все это может быть интегрировано в единую медицинскую систему, что упрощает коммуникацию между собой амбулаторно-поликлинических учреждений и также возможно поступление этой информации в электронную медицинскую карту пациента", - рассказала главный врач детской городской поликлиники №99 Анастасия Рубцова.

Все важные обследования можно будет пройти в шаговой доступности от дома. В кабинете офтальмолога зрение смогут проверить самым маленьким пациентам. Тем, кто еще не знает алфавит, но уже различает фигурки зайчиков и бабочек.

Здесь созданы все условия для максимального комфорта детей и родителей. Благодаря современному подходу к логистике - бегать по этажам в поисках нужного врача не придется. На первом и втором этажах – педиатры и самые востребованные процедуры, на третьем, четвертом и пятом - врачи-специалисты и администрация. Просторные коридоры, экологичные материалы, большие окна, обилие света и воздуха – здесь даже дышится легко. Сегодня работу строителей и дизайнеров оценил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что раньше детская поликлиника находилась на первом этаже жилого дома.

"В Марфино была поликлиника 50-летней давности, построенная в жилом доме, по сути дела, без оборудования, без хороших условий, без нормальных условий работы. Марфино получает первоклассную детскую поликлинику, оснащенную всем необходимым оборудованием", - отметил Собянин.

Новое здание - часть большой программы правительства Москвы по строительству современных медицинских учреждений. "Программа у нас уникальная, мы на ближайшие годы наметили построить 47 крупных медицинских объектов", - сказал Собянин.

Для пациентов поликлиника откроется в июле. Осталось решить организационные вопросы, дооснастить её необходимым оборудованием и мебелью.

Юлия Степина, Михаил Федоров, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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