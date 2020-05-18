В ряде российских регионов готовятся к смягчению ограничительных мер

Причины позитивной динамики

За минувшие сутки сразу в четырех российских регионах не выявлено ни одного случая заболевания "Ковид-19", а в восьми субъектах зафиксировано меньше десяти. Эти данные внушают осторожный оптимизм. В некоторых областях уже готовятся к постепенному смягчению ограничительных мер. Понятно, что обязательным условием при этом остается строгое соблюдение санитарных норм. Ведь именно благодаря им и наметилась позитивная динамика.

Подробнее - в репортаже Ольги Оксенич

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