Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с коронавирусом

Затронут вопрос разработки вакцин

Борьбу с пандемией коронавируса, в том числе методики лечения заболевших и разработку вакцин, обсудили в телефонном разговоре Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Президенты России и Турции подчеркнули важность сотрудничества двух стран в этом вопросе.

Российский и турецкий лидеры обменялись мнения о ситуации в Сирии. Путин и Эрдоган подтвердили намерения выполнить российско-турецкие договоренности по Идлибской зоне деэскалации. Президенты также выразили обеспокоенность эскалацией обстановки в Ливии. Лидеры согласились, что в североафриканской стране необходимо возобновить бессрочное перемирие.

Владимир Путин поблагодарил Реджепа Эрдогана за помощь в возвращении на родину россиян, которые оказались в Турции во время введения карантинных мер. Российский лидер выразил благодарность Анкаре и за гуманитарную помощь, оказанную Турцией некоторым российским регионам, сообщает пресс-служба Кремля.

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