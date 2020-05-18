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Зеленский решил сделать Курбан-Байрам государственным праздником Украины

17:35
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Президент Незалежной рассказал о проекте большой мечети в Киеве

Курбан-Байрам и Ураза-Байрам будут отмечаться на Украине как государственные праздники. О своем решении президент  Незалежной Владимир Зеленский сообщил на встрече с представителями крымскотатарского народа. Украинский лидер выразил им соболезнования по поводу Дня памяти жертв депортации народов Крыма.
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"Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников", - говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.

Президент Украины сообщил и еще об одном решении. Зеленский считает, что крымскотатарский народ  должен быть представлен на высшем дипломатическом уровне. В связи с этим планируется назначение бывшего замминистра информационной политики Эмине Джапаровой на должность первого замминистра иностранных дел.

Украинский лидер сообщил, что в Киеве планируют построить новую большую мечеть. Проект культового сооружения должны представить крымские татары. А на границе Херсонской области и Крыма появится, по словам Зеленского, "большой хаб". По замыслу президента Незалежной, жиущие в Крыму люди таким образом смогут увидеть, как на Украине относятся к крымчанам, передает РИА Новости.

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