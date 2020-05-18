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Цена на нефть вернулась к апрельскому максимуму

18:03
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Июльские фьючерсы выросли почти на 8%

Выше тридцати пяти долларов за баррель – такая цена на нефть установилась на Лондонской бирже впервые с 9 апреля 2020 года. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 7,94% - до 35,08 доллара, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:36 московского времени.
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Как отмечают аналитики, в последний раз цена нефти этого сорта поднималась выше 35 долларов за баррель 9 апреля текущего года. Вслед за Brent растет и            WTI. Эта марка подорожала на 9,55% - до 32,34 за баррель, передает ТАСС.

По итогам марта 2020 года Россия заняла второе место по объему нефтедобычи в мире. Суточная добыча в том месяце составила 10,575 миллиона баррелей. Больше всего нефти добывают США, третье место за Саудовской Аравией.

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