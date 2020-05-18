Более 120 тысяч работающих с больными COVID-19 медиков получили допвыплаты

Средства распределены по 85 регионам

Дополнительные выплаты уже получили 123 тысячи российских медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусной инфекцией. Два первых транша выделенных на эти цели финансов были отправлены в регионы заблаговременно, сообщила замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова.

Замминистра напомнила, что на дополнительные выплаты медицинским работникам было выделено 41,7 миллиарда рублей из резервного фонда. После отправки первых двух траншей, в пятницу, были подписаны документы на дополнительное распределение средств по 85 субъектам федерации.

"22 миллиарда рублей были открыты казначейством для возможности использования в указанных целях в субъектах федерации", - сказала Семенова в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал работу чиновников по выплатам медикам за работу с больными коронавирусом. Глава правительства назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа отработанных смен, а не от самого факта их работы с COVID-19.

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