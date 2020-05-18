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Apple обвинили в сговоре с Россией

19:19
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Компания, якобы, следит за американцами в интересах Москвы

Apple обвинили в работе на Москву и Пекин. Генпрокурор США Уильям Барр уверен, что телекоммуникационная компания организовала слежку за американцами в интересах России и Китая.
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"Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры обработки данных, чтобы правительства этих стран могли организовать масштабную слежку", - заявил на пресс-конференции генпрокурор.

По словам Барра, после того, как Apple запятнала себя таким сотрудничеством с "диктаторскими режимами", у компании не будет никаких оправданий,  если она откажется взаимодействовать со свободными странами – где "есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы".

Генпрокурор уверяет, что Apple отключила в своих гаджетах некоторые опции, за которые выступали "защитники демократии". Таким образом, по мнению Барра, компания организует "цензуру и подавление", передает РИА Новости.

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