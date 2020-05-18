ВОЗ: большинство населения мира остается подверженным COVID-19

Только около 10% населения планеты имеют иммунитет к коронавирусу

Большинство населения мира остается подверженным заражению коронавирусом, так как антитела в крови появились менее чем у 10 процентов людей. Об этом заявил генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения. Он выступил на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая прошла в Женеве.

В своих видеообращениях многие мировые лидеры выступили в поддержку Организации как ключевого координатора в борьбе в пандемией. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что ВОЗ незаменима в нынешних условиях. И ей нужны большие ресурсы, чтобы помогать разным странам справиться с эпидемией. Лидер КНР Си Цзинпинь уже заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов в помощь пострадавшим странам, в первую очередь, развивающимся. Количество инфицированных в мире превысило 4 миллиона 700 тысяч человек.

Между тем американские иммунологи обнаружили в крови людей, никогда не болевших коронавирусом, иммунитет к этой болезни, пишут "Дни.ру".

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