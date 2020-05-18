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Россиян предупредили о серьезных последствиях самоизоляции

19:58
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Малоподвижный образ жизни чреват проблемами со здоровьем

Длительное нахождение в режиме самоизоляции может не лучшим образом сказаться на здоровье россиян. Недостаток движения влечет за собой спазмы мышц и проблемы с венозным оттоком, рассказал сотрудник Медицинского университета имени Пирогова Дмитрий Карпенко.
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"Из-за снижения физической активности и того, что мы часами сидим, уткнувшись в гаджеты, могут возникать спазмы мышц, поддерживающих позвоночник, шеи и плечевого пояса. Малоподвижный образ жизни всегда приводит к возникновению проблем с венозным оттоком, что в условиях самоизоляции проявляется с удвоенной силой", — сказал Карпенко.

Медик предупреждает, что все это может привести к тромбофлебиту, тромбозу глубоких вен и даже геморрою. Еще больше обострит проблему чрезмерное потребление жирной пищи и алкоголя. Тут могут появиться такие симптомы, как изжога, тошнота, боли в животе. Возможны патологии поджелудочной железы, желчевыводящих путей и почек.

Неблагоприятных последствий самоизоляции для здоровья можно избежать, отмечают эксперты. Важно поддерживать сбалансированное питание, не переедать. Животные жиры лучше заменить на растительные, сократить употребление сахара и соли. И, конечно, регулярные занятия физкультурой и дыхательной гимнастикой.

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