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"Газпром" начал проектные работы по газопроводу "Сила Сибири - 2"

22:23
  • понедельник
  • 18 мая 2020

В чем цель проекта?

"Газпром" приступил к проектно-изыскательным работам по газопроводу "Сила Сибири-2".  Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер.
Путин одобрил начало работ над газопроводом "Сила Сибири-2"

Он напомнил, что цель проекта - соединение инфраструктуры транспортировки углеводородов запада и востока России, а также газификация в Восточной Сибири. Кроме того, проект может стать основой экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 миллиардов кубометров. Начать проектно-изыскательные работы компании в конце марта поручил Владимир Путин, отмечает "ТВ Центр".

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