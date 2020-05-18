Перчатки и маски продают в поездах ЦППК

В транспорте - тотальная дезинфекция

В Москве продолжает действовать "масочный режим". Находиться в общественных местах и городском транспорте без средств индивидуальной защиты запрещено. За нарушение - штраф до 5 тысяч рублей. Маски и перчатки продаются повсеместно. Так, на Московских центральных диаметрах приобрести их можно даже в вагонах поездов. Также для обеспечения безопасности пассажиров на МЦД проводят регулярную дезинфекцию.

Пропуск в общественный транспорт сегодня — это не только билет. С 12 мая все пассажиры обязаны соблюдать так называемый "перчаточно-масочный" режим. А для удобства эти средства защиты теперь можно купить как в билетных кассах, так и у кассиров-контролеров непосредственно в поездах, передает "ТВ Центр".

Перчатки за 20 рублей и маска за 30. Центральная пригородная пассажирская компания организовала продажу защитных средств на 200 станциях Москвы и области.

"Покупают чаще перчатки, ну и маски тоже хорошо. Сейчас за последние дни стали больше брать, потому что многие узнали, что это в продаже есть и довольно-таки это все пользуется спросом", - рассказала билетный кассир Белорусского вокзала Юлия Маньшина.

Еще одна мера защиты пассажиров от коронавируса - тотальная дезинфекция. Генеральная уборка в поездах: специальным раствором обрабатывают поручни, багажные полки, столики и полы. Дополнительные меры соблюдают и на станциях.

"Самое важное для нас сейчас - это ежедневная безопасность наших пассажиров. Для этого мы не менее трёх раз в день дезинфицируем все поезда и 12 раз в день - всю инфраструктуру: билетные автоматы, турникеты, скамейки, все то, с чем ежедневно контактирует наш пассажир", - пояснила пресс-секретарь АО "Центральная ППК" Софья Попова.

А ночью все составы МЦД обрабатывают холодным туманом: он образуется в генераторах с помощью ультразвука, и убивает практически 100 процентов болезнетворных микробов.

Елена Сахно, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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