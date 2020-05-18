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Зеленский не может обуздать украинских националистов

22:38
  • понедельник
  • 18 мая 2020

В стране разгорелся новый скандал

Киев хотел бы пересмотреть соглашение об ассоциации с Евросоюзом, сообщил министр иностранных дел Украины. То самое соглашение, за которое шесть лет назад "стоял Майдан". И которое стало отправной точкой свержения президента Януковича и  начала гражданской войны. Однако с тех пор украинцы так и не дождались изменений ни в политике, ни в экономике.

Президенту Зеленскому не удалось даже обуздать националистов, которых силовики слушаются даже больше, чем его. Так, в понедельник бывший глава одесских националистов Сергей Стерненко, который два года назад убил человека, переквалифицирован СБУ из обвиняемых в потерпевшие.

Подробнее - в репортаже Александра Панюшкина

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