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"Начал его грызть": напавший на жителя Ярославля медведь попал на видео

22:40
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Почему дикое животное вышло в город?

Пока люди сидят по домам из-за режима самоизоляции, дикая природа вновь устанавливает свое господство. Так, Ярославль в эти дни подвергается нашествию животных. Там несколько раз за один день видели лосей и медведей. Один косолапый даже напал на прохожего в черте города.

Эмоции водителя - на пределе. И слов не хватает. Еще бы! Не каждый день увидишь на городских улицах бегущего медведя. И ладно бы он только бежал.  Незваный гость еще и вёл себя крайне агрессивно. Набрасывался на машины. А Евгению Золотову не повезло оказаться у него на пути. Камера зафиксировала момент этой жуткой встречи.

Евгению повезло, что рядом в машине оказался Антон Ушаков. "Буквально происходило все секунд 10-15. Ну я завел машину, начал сигналить, фарами моргать", - рассказал водитель такси.

Медведь испугался и кинулся бежать дальше. А пострадавшего Антон отвез в больницу. Врачи оказали первую помощь, но прогнозами не порадовали.

В городе явление медведя народу, к счастью, происходит не часто, говорят в Департаменте по охране и использованию животного мира Ярославской области. Подобный случай был зафиксирован лет восемь назад. На этот раз причиной выхода медведя "в люди", скорее всего, стало элементарное любопытство. Он достаточно молодой - ему не больше трех, утверждают инспекторы. И считают - после визита в город косолапый вернулся в лес. По крайней мере, об этом говорят его следы. Впрочем, это не единственный ярославский гость.

Подробнее смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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