ВОЗ: у США нет конструктивных предложений по борьбе с COVID-19

Вашингтон использует пандемию для расширения политического влияния

США использовали 73-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения для попыток расширить политическое влияние в организации. Конструктивных предложений от американских представителей по борьбе с COVID-19 нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Вашингтон увлекся борьбой за расширение собственного политического влияния в главной организации в области здравоохранения. И при этом упустил главное: страдающим от коронавируса людям по всему миру сегодня нужны не политические дрязги, а эффективные способы коллективной борьбы со смертельным недугом, отметила представитель ВОЗ.

"Вашингтон, занятый по конъюнктурным соображениям поисками главного виновного в начале эпидемии, заранее уготовил эту роль своему основному геополитическому сопернику – Китаю", - сказала Вуйнович в интервью "Российской газете".

Представитель ВОЗ подчеркнула, что претендующие на глобальное лидерство США оказались не в состоянии справиться с инфекцией в собственной стране. Китай же на сессии выдвинул предложения по проведению всесторонней ревизии путей глобального реагирования на пандемии. 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения стартовала 18 мая.

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