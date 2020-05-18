ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ: у США нет конструктивных предложений по борьбе с COVID-19

20:55
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Вашингтон использует пандемию для расширения политического влияния

США использовали 73-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения для попыток расширить политическое влияние в организации. Конструктивных предложений от американских представителей по борьбе с COVID-19 нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
ВОЗ: большинство населения мира остается подверженным COVID-19

Вашингтон увлекся борьбой за расширение собственного политического влияния в главной организации в области здравоохранения. И при этом упустил главное: страдающим от коронавируса людям по всему миру сегодня нужны не политические дрязги, а эффективные способы коллективной борьбы со смертельным недугом, отметила представитель ВОЗ.

"Вашингтон, занятый по конъюнктурным соображениям поисками главного виновного в начале эпидемии, заранее уготовил эту роль своему основному геополитическому сопернику – Китаю", - сказала Вуйнович в интервью "Российской газете".

Представитель ВОЗ подчеркнула, что претендующие на глобальное лидерство США оказались не в состоянии справиться с инфекцией в собственной стране. Китай же на сессии выдвинул предложения по проведению всесторонней ревизии путей глобального реагирования на пандемии. 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения стартовала 18 мая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Эпидемия CoVID-19 в США
Эпидемия CoVID-19 в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.