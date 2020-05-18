Россиянам рассказали об опасных обезболивающих при лечении COVID-19

Не все препараты полезны

Россияне стали реже обращаться к врачам в условиях пандемии и самоизоляции. Риск заразиться коронавирусом в больницах сегодня многократно выше, чем в магазинах или метро, отметил врач и телеведущий Александр Мясников. Медик предупреждает: при самолечении важно помнить, что не все препараты безопасны.

"Если взять старый добрый анальгин, он помогает. Но это лекарство грубое, действует плохо на почки и имеет все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов. Вы знаете их - как ибупрофен, диклофенак и прочие", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников подчеркнул, что лучший вариант для снятия боли - парацетамол. Другие же препараты вызывают раздражение желудка, а также повышают давление и опасны для сердца – особенно для людей старше 60 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"