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Спад заболеваемости COVID-19 в Подмосковье ожидается на этой неделе

21:43
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Воробьев заявил, что число госпитализаций пока велико

Спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ожидается на этой неделе. Сейчас можно сказать, что ситуация стабилизировалась, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Подмосковье возобновилась работа промышленных предприятий

"Сейчас аккуратно мы говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше - у нас волна, поэтому чуть позже. И я очень надеюсь, что на этой неделе мы увидим спад", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Губернатор напомнил, что власти Подмосковья ищут врачей. В области для медработников создают специальные условия с проживанием, питанием, доплатами. Некоторым предоставляется отдельное жилье.

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