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Полицию обеспечили антисептиком и масками на 3 миллиарда

22:10
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Сотрудники участвуют в мероприятиях по предотвращению распространения COVID-19

Сотрудников МВД России обеспечат медицинскими масками, перчатками и антисептиками в период распространения коронавируса. Правительство выделило на приобретение средств индивидуальной защиты около 3 миллиардов рублей.
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"Выделить МВД России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 2995480,1 тыс. рублей в целях приобретения средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации", - сказано в распоряжении, опубликованном на официальном портале нормативно-правовой информации.

Отмечается, что защитными средствами и антисептиками должны быть обеспечены участники мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции – и не менее, чем на 15 суток.

Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных бюджетных средств поручен МВД. Министерство представит доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.

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