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Трамп подарил России 200 аппаратов ИВЛ

22:27
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Отправка пройдет в 2 этапа

200 аппаратов искусственной вентиляции легких поставят США в Россию. Как заявили в Белом доме, это ответ на просьбу Москвы о помощи в борьбе с коронавирусом.
Система здравоохранения США не справляется с коронавирусом

"В ответ на запрос президента России Владимира Путина о предоставлении помощи президент США Дональд Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ", — заявил высокопоставленный представитель администрации США.

В некоторых СМИ уже появились подробности об отправке аппаратов ИВЛ:  20 мая будут отправлены первые 50 аппаратов, остальные — 26 мая, передает ТАСС.

Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с COVID-19 – в частности, 45 аппаратов ИВЛ, 15 тысяч респираторов, миллион масок. США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом, будут делать это и впредь, заявили тогда в госдепе.

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