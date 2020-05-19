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"Пустая риторика и полу-КВНщина": чем Зеленский отметился на посту президента

08:35
  • вторник
  • 19 мая 2020

Президент Украины оказался довольно слабым политиком, полагает эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию на Украине. Почему в стране так много недовольных результатами первого года президентства Владимира Зеленского? Что о политике украинского лидера думают коллеги из стран нормандского формата? И как за это время изменились отношения Москвы и Киева? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Зеленский оказался довольно слабым политиком. Я думал, у него есть шанс быстро войти в курс дела и обучиться хотя бы примитивным политическим действиям и шагам, но этого не произошло. За год можно было чему-то научиться. Пока много бравады, пустой риторики, полу-КВНщины. Если президент Зеленский не видит возможности действовать решительно и содержательно, то кого винить? Россию что ли в этом?" - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

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