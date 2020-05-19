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В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

08:07
  • вторник
  • 19 мая 2020

Общее число жертв в столице достигло 1651

В Москве за сутки скончался 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число жертв в столице достигло 1651.

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"Оперативный штаб напоминает, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении оперштаба.

Накануне в России было выявлено 8926 случаев инфицирования в 81 регионе. У 40% инфицированных COVID-19 протекал бессимптомно. Всего в стране 290678 подтвержденных диагнозов.

В Москве было выявлено 3238 новых случаев, при этом большинство заболевших  - младше 65 лет. Выписаны 1423 пациента, за все время в столице выздоровели почти 29 тысяч человек.

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